Распустившуюся в январе вербу заметили в Нововоронеже

Аномально теплый и бесснежный январь продолжает удивлять жителей столицы Черноземья. На этот раз воронежцы поделились в соцсетях снимками распустившейся вербы. Необычное для середины зимы природное явление заметили в Нововоронеже.
Верба считается символом весны, нового сезона, приносящего с собой тепло. Как правило, почки на ее ветвях появляются в конце марта-начале апреля, однако время цветения зависит и от погоды. С наступлением тепла верба может распуститься раньше срока.
Ранее воронежцы делились снимками цветущей вишни. По словам очевидцев, цветы радовали горожан лишь пару дней, после чего осыпались. Также из-за аномально теплого января у грибников начался сезон тихой охоты. С начала нового года в регионе заметили большое количество зимних опят и вешенок.