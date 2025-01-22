Депутат Бурляев призвал СК расследовать гибель Михаила Лермонтова

Народный артист России, депутат Государственной думы (ГД) Николай Бурляев направил в Следственный комитет (СК) РФ письмо с требованием провести расследование по факту гибели российского поэта Михаила Лермонтова.
По его словам, заинтересованные обстоятельствами дела убеждены в недобросовестности проведения расследования убийства Лермонтова у подножия горы Машук 27 июля 1841 года.
«Необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к “дуэли” и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)», — цитирует документ «РИА Новости» 22 января.
Депутат призвал провести «современное, честное, непредвзятое расследование» с использованием современных технологий в распоряжении СК РФ.
Ранее, 25 декабря 2024 года, исполнилось 110 лет Камерному театру, который с 1950 года носит имя русского писателя Александра Пушкина. Подарком для зрителей стала премьера спектакля «Плохие хорошие» по комедии нравов английского драматурга Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир».