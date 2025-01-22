Депутат Бурляев призвал СК расследовать гибель Михаила Лермонтова

«Необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к “дуэли” и смерти великого русского поэта М. Ю. Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)», — цитирует документ «РИА Новости» 22 января.