Количество БПЛА увеличат для слежки за волгоградцами

Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, в 2024 году с помощью БПЛА зафиксировано 15 фактов незаконного сброса отходов. Виновные лица оштрафованы на 90 тыс. рублей. В 2025 году практику использования беспилотников планируется расширить, в том числе в связи с приобретением новой летательной техники. Благодаря участию региона в мероприятиях федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» на вооружение экологических и лесных инспекторов до конца года поступит еще 23 БПЛА.