Депутат Госдумы Бурляев попросил СК расследовать гибель Михаила Лермонтова

«В 1986 году он не вышел на экраны, видимо, отчасти по той причине, что я намекал на тему заговора против Пушкина и против Лермонтова. Это было неприемлемо для тогдашней либеральной и латентно русофобской нашей тенденции. Но пока я делал фильм, я изучал документы, встречался с леромонтоведами, профессионалами, и уже тогда мне было понятно, что дело здесь нечистое. Расследование убийства Лермонтова было проведено недобросовестно, а может быть, даже и осознанно искажались факты», — заявил парламентарий.