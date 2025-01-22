Вспышка на Солнце — когда на Земле ждать магнитную бурю

Судя по телескопическим снимкам, помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако. В результате получилось довольно плотное образование, но поскольку вспышка все же средняя, скорость облака вышла довольно низкая — что-то около 500 км/с. Это примерно такие же значения, которые солнечный ветер имеет сейчас, поэтому выброс не столько прилетит, сколько будет просто принесен к Земле текущими от Солнца потоками вещества.