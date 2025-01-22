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Вспышка на Солнце — когда на Земле ждать магнитную бурю

21 января 2025 года на Солнце зафиксировали вспышку средней силы. Сегодня, 22 января, специалисты рассказали, когда Землю достигнут ее последствия, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/NASA

Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), подтверждено, что вспышка сопровождалась выбросом массы.

Судя по телескопическим снимкам, помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако. В результате получилось довольно плотное образование, но поскольку вспышка все же средняя, скорость облака вышла довольно низкая — что-то около 500 км/с. Это примерно такие же значения, которые солнечный ветер имеет сейчас, поэтому выброс не столько прилетит, сколько будет просто принесен к Земле текущими от Солнца потоками вещества.

сообщили специалисты

Приход, согласно расчетам, получается довольно поздним — предварительно в пятницу, во второй половине суток.

Прогноз на бури несколько противоречивый, так как тут не вполне понятно, что важнее, плотность или скорость, но в качестве основного сценария сейчас рассматриваются бури уровня G2. Так как бури вечерние, то высока вероятность полярных сияний.

отметили в лаборатории