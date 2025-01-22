Вспышка на Солнце — когда на Земле ждать магнитную бурю

Как рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН), подтверждено, что вспышка сопровождалась выбросом массы.
Судя по телескопическим снимкам, помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако. В результате получилось довольно плотное образование, но поскольку вспышка все же средняя, скорость облака вышла довольно низкая — что-то около 500 км/с. Это примерно такие же значения, которые солнечный ветер имеет сейчас, поэтому выброс не столько прилетит, сколько будет просто принесен к Земле текущими от Солнца потоками вещества.
Приход, согласно расчетам, получается довольно поздним — предварительно в пятницу, во второй половине суток.
Прогноз на бури несколько противоречивый, так как тут не вполне понятно, что важнее, плотность или скорость, но в качестве основного сценария сейчас рассматриваются бури уровня G2. Так как бури вечерние, то высока вероятность полярных сияний.