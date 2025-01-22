Казахстан охватит арктический холод: ожидаются морозы до −40°C

Согласно данным метеорологов, в ближайшие трое суток прогнозируется дальнейшее понижение температуры по всей стране.
К примеру,
По республике также ожидаются метель, гололед, туман, порывистый ветер.
Что касается температуры по регионам:
- в северной половине республики ночью прогнозируют −20−30°C, в отдельных районах сильный мороз −35°C, днем −13−20°C,
- в центре и на востоке страны −20−35°C, в отдельных регионах ожидается сильный мороз −40°С,
- на юге ночью −15−25°C, в отдельных районах сильный мороз −28°C, днем −5−15°C.
Стоит отметить, что из-за морозов на дистанционку уже перевели столичных школьников первой и второй смен.