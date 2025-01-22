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Казахстан охватит арктический холод: ожидаются морозы до −40°C

Арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана. Об этом заявили синоптики РГП «Казгидромет», предоставив подробный прогноз погоды на 23—25 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: -7° 5 м/с 53% 771 мм рт. ст. -4°
Источник: pexels

Согласно данным метеорологов, в ближайшие трое суток прогнозируется дальнейшее понижение температуры по всей стране.

К примеру, 23—24 января ложбина Северо-западного циклона сохранит свое влияние на восточные и юго-восточные регионы страны — здесь ожидается сильный снег, а на остальной территории погода без осадков.

По республике также ожидаются метель, гололед, туман, порывистый ветер.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Что касается температуры по регионам:

  • в северной половине республики ночью прогнозируют −20−30°C, в отдельных районах сильный мороз −35°C, днем −13−20°C,
  • в центре и на востоке страны −20−35°C, в отдельных регионах ожидается сильный мороз −40°С,
  • на юге ночью −15−25°C, в отдельных районах сильный мороз −28°C, днем −5−15°C.

Стоит отметить, что из-за морозов на дистанционку уже перевели столичных школьников первой и второй смен.