Полиция Астаны обратилась к мопедистам

Это значит, что для их использования потребуется регистрация в полиции, водительское удостоверение категории А1, А, или В, технический осмотр, страховой полис гражданско-правовой ответственности. Для регистрации необходимо обратиться в Специализированный ЦОН по месту жительства с документами: удостоверением личности (можно в электронном виде), техническим документом или характеристиками мопеда. После этого необходимо заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить необходимые госпошлины.