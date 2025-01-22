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В Актобе снесли кафе, в котором постоянно происходили преступления

За шесть месяцев прошлого года в кафе «Акшатау», расположенном в старой части Актобе, зарегистрировали пять преступлений, в том числе хулиганство, кражу и грабеж. За указанный период на номер «102» поступило 47 вызовов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Кафе располагалось рядом с частными домами, что также доставляет неудобства жителям. Частое появление пьяных людей возле заведения, загрязнение ими общественных мест и нарушение тишины в ночное время стали поводом для регулярных рейдов и профилактических мероприятий полиции.

В прошлом году участковые инспекторы выявили 45 нарушений общественного порядка возле кафе «Акшатау».

С учетом криминогенной обстановки, а также жалоб и предложений, исполнительные органы установили, что заведение построили незаконно, оградив вход в переулок. Суд решил устранить нарушения путем сноса этого здания.