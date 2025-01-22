В Актобе снесли кафе, в котором постоянно происходили преступления

За шесть месяцев прошлого года в кафе «Акшатау», расположенном в старой части Актобе, зарегистрировали пять преступлений, в том числе хулиганство, кражу и грабеж. За указанный период на номер «102» поступило 47 вызовов, сообщает Zakon.kz.