В Актобе снесли кафе, в котором постоянно происходили преступления

Кафе располагалось рядом с частными домами, что также доставляет неудобства жителям. Частое появление пьяных людей возле заведения, загрязнение ими общественных мест и нарушение тишины в ночное время стали поводом для регулярных рейдов и профилактических мероприятий полиции.
В прошлом году участковые инспекторы выявили 45 нарушений общественного порядка возле кафе «Акшатау».
С учетом криминогенной обстановки, а также жалоб и предложений, исполнительные органы установили, что заведение построили незаконно, оградив вход в переулок. Суд решил устранить нарушения путем сноса этого здания.