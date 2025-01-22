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Экс-участник «Что? Где? Когда?» Аскеров внесен в перечень террористов

Бывшего участника телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает на сайте Росфинмониторинга.

Источник: Аргументы и факты

Также в аналогичный перечень ведомство внесло политика и общественного деятеля Леонида Гозмана*.

Гозман ранее был осужден на 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Аскерову грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента.

Ранее стало известно, что Ровшана Аскерова оштрафовали на 50 тысяч рублей. Бывший игрок телевикторины привлечен к административной ответственности за неуказание статуса иноагента.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иноагентом.