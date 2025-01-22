Экс-участник «Что? Где? Когда?» Аскеров внесен в перечень террористов

Также в аналогичный перечень ведомство внесло политика и общественного деятеля Леонида Гозмана*.
Гозман ранее был осужден на 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Аскерову грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента.
Ранее стало известно, что Ровшана Аскерова оштрафовали на 50 тысяч рублей. Бывший игрок телевикторины привлечен к административной ответственности за неуказание статуса иноагента.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также признанное в РФ иноагентом.