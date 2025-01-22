В Омске у Фрунзенского моста появится остановка «Технопарк»

В Омске депутаты Горсовета рассмотрели вопрос о смене названия недавно появившейся остановки около Фрунзенского моста. Идею переименовать ее в «Технопарк» предложила компания «Маршал-центр». Новое название остановки будет передавать более точно особенность этой территории.
Так новая остановка подскажет, что неподалеку находится омский технопарк «Трамплин». Переименовать предполагается остановочные пункты в обе стороны улицы Маршала Жукова.
В технопарке работают сразу несколько крупных организаций и фондов: «Точка кипения», омское представительство фонда «Сколково», региональный Центр технологического предпринимательства, венчурный фонд «Трамплин Венчурс».
Члены комитета предварительно поддержали эту инициативу. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Горсовета.
Ранее мы писали, что омичи не оценили идею о переименовании остановки «Учхоз».