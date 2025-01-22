В Омске у Фрунзенского моста появится остановка «Технопарк»

В Омске депутаты Горсовета рассмотрели вопрос о смене названия недавно появившейся остановки около Фрунзенского моста. Идею переименовать ее в «Технопарк» предложила компания «Маршал-центр». Новое название остановки будет передавать более точно особенность этой территории.