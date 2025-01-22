Мингорисполком сказал, что самый зеленый район Минска — Партизанский

Так, председатель комитета Валентин Шатравко сказал, что в столице Беларуси очень комплексно решают вопрос наведения порядка на земле и благоустройства территорий. Особое внимание при этом уделяется озеленению. Так, в 2024-м в столице было высажено 59 тысяч деревьев, 342 тысячи кустарников, создано 288 гектаров газонов. При этом планы на 2025-й еще более масштабные.