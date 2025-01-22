Мингорисполком сказал, что самый зеленый район Минска — Партизанский

Стало известно, какие районы Минска являются наиболее и наименее «зелеными». Об этом рассказали в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды на пресс-конференции в Белорусском национальном пресс-центре.
Так, председатель комитета Валентин Шатравко сказал, что в столице Беларуси очень комплексно решают вопрос наведения порядка на земле и благоустройства территорий. Особое внимание при этом уделяется озеленению. Так, в 2024-м в столице было высажено 59 тысяч деревьев, 342 тысячи кустарников, создано 288 гектаров газонов. При этом планы на 2025-й еще более масштабные.
На конец 2024-го уровень озеленения Минска составил 42,3%. Самый зеленый район — стал Партизанский, а наименее — Октябрьский.
Еще в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали о борьбе с инвазивными видами растений. На данный момент ведется борьба с борщевиком Сосновского, площадь которого составляет 14,1 гектара.
— Наибольшие очаги есть в Заводском районе — около семи гектаров. Борьба продолжается более 12 лет, — сообщил Шатравко.
Кроме того, регулируется численность канадского золотарника, занявшего 219 гектаров, из которых более 40 гектаров — территории лесного фонда, который примыкает к Минску.
На борьбу с борщевиком и золотарником выделяют средства из бюджета. При этом с 2025-го финансирование направлено и на работы по уничтожению золотарника, когда ранее деньги выделяли только на ликвидацию борщевика.
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