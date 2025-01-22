В Иркутске передали ордена Мужества семьям погибших бойцов СВО

Олег Потапов указом Президента России награжден медалью Суворова — он проявил мужество, отвагу и самоотверженность. Напомним, в городе продолжается работа по увековечиванию памяти бойцов СВО. На фасадах школ, лицеев и гимназий, где учились герои, устанавливают мемориальные доски.