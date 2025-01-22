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В Иркутске передали ордена Мужества семьям погибших бойцов СВО

Олег Потапов награжден медалью Суворова.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске семьям погибших бойцов передали ордена Мужества. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, мужчины погибли «за ленточкой» во время выполнения боевого задания.

— Навсегда запомним имена героев, которые проявили невероятную смелость, защищая нашу страну, её свободу и независимость — Олег Потапов, Виталий Шевелев, Иван Дёмов, Михаил Невидимов, Владимир Мелан, Максим Лаукнер, Максим Мурзаев, — отметил Руслан Болотов.

Олег Потапов указом Президента России награжден медалью Суворова — он проявил мужество, отвагу и самоотверженность. Напомним, в городе продолжается работа по увековечиванию памяти бойцов СВО. На фасадах школ, лицеев и гимназий, где учились герои, устанавливают мемориальные доски.

Ордена передали 22 января. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчины проявили смелость. Пресс-служба администрации города Иркутска Награды передали семьям погибших. Пресс-служба администрации города Иркутска Герои погибли в зоне СВО. Пресс-служба администрации города Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец шести детей из Заларинского района погиб на СВО.