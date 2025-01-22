В Иркутске передали ордена Мужества семьям погибших бойцов СВО

В Иркутске семьям погибших бойцов передали ордена Мужества. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, мужчины погибли «за ленточкой» во время выполнения боевого задания.
— Навсегда запомним имена героев, которые проявили невероятную смелость, защищая нашу страну, её свободу и независимость — Олег Потапов, Виталий Шевелев, Иван Дёмов, Михаил Невидимов, Владимир Мелан, Максим Лаукнер, Максим Мурзаев, — отметил Руслан Болотов.
Олег Потапов указом Президента России награжден медалью Суворова — он проявил мужество, отвагу и самоотверженность. Напомним, в городе продолжается работа по увековечиванию памяти бойцов СВО. На фасадах школ, лицеев и гимназий, где учились герои, устанавливают мемориальные доски.
Ордена передали 22 января. Пресс-служба администрации города Иркутска Мужчины проявили смелость. Пресс-служба администрации города Иркутска Награды передали семьям погибших. Пресс-служба администрации города Иркутска Герои погибли в зоне СВО. Пресс-служба администрации города Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отец шести детей из Заларинского района погиб на СВО.