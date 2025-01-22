Стена непонимания. Как жёсткие конструкции и буны вредят пляжам Балтики?

Что касается бун, у них есть положительный эффект: они способствуют накоплению пляжей в межбунных отсеках. Эффективность буны составляет 30% от её длины. В Светлогорске напротив променада буны длиной 60 м. Летом они способны удерживать пляж шириной 20, иногда 25 м. В Зеленоградске мы фиксировали ширину пляжей до 45 м., а буны там длиной 50. Но буна эффективна, когда формируется вдольбереговой поток наносов, который она может перехватывать. Если ситуация меняется, и ветер дует не вдоль берега, а в лоб, то буны оказывают негативное воздействие: создают в межбунном кармане более высокий нагон. А каждый сантиметр дополнительного нагона позволяет волне проходить дальше к берегу с большей энергией. В этом Беник Балаян прав. Что касается разрывных течений, они образуются как с бунами, так и без. В Балтийске и Янтарном бун нет, но разрывные течения там бывают чаще, чем на северном побережье, где есть буны. Если ветер дует вдоль берега, буны как раз не дают формироваться разрывным течениям. Но при поперечном ветре буны могут способствовать усилению этого эффекта за счёт дополнительного нагона. Ошибка многих людей в том, что купаясь во время шторма и попав в разрывное течение, они паникуют и стараются грести к берегу, тем самым теряя силы. А нужно грести вдоль берега или подождать, пока разрывное течение в этом месте закончится, вас вынесет на 50−70 метров от берега и затем волноприбойный поток принесет вас на берег несколько в другом месте. А в целом купаться во время шторма — очень опасно. Вообще нельзя купаться в шторм, особенно там, где в воде находятся какие -либо конструкции — во время волнения о них может удариться и пораниться.