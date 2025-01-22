Стена непонимания. Как жёсткие конструкции и буны вредят пляжам Балтики?

Калининградцы часто выкладывают в сеть фото курортных городов нашей области 60−70 х годов с широченными пляжами, на которых вольготно чувствуют себя отдыхающие. По сравнению с этими картинками то, как сегодня выглядит наше побережье, представляет собой удручающее зрелище. Как мы могли потерять такое богатство и что делать, чтобы его вернуть — говорим об этом с кандидатом географических наук Беником Балаяном.
Песчаный дефицит.
Калининградский (Самбийский) полуостров изначально уязвим перед сильными северо-западными ветрами и штормами, так как сильно выдвинут в Балтийское море.
При современных ветроволновых ситуациях волны и течения способны ежегодно переносить от мыса Таран (это исходная точка) на восток области 500 тысяч м/куб песка. Если такого количества в прибрежной зоне нет, неминуемо разрушение дна и берегов.
До Великой Отечественной войны, при немцах, зона размыва находилась в районе м. Таран — пос. Лесное, затем она переместилась в Лесное — Отрадное — Светлогорск, а в наши дни достигла корневой части Куршской косы, пос. Рыбачьего и распространяется далее на северо — восток, в сторону Литвы. Интенсивность размыва увеличивается.
«Я убеждён, что причиной резкого образования дефицита песчаных наносов стало строительство берегоукрепительных сооружений жёстких конструкций, блокирующих поступление материала с берега. Волноотбойная сила от них безвозвратно выносит песок на большие глубины, а часть его под действием вдольбереговых течений уходит до мыса Колка (Латвия) и далее в Рижский залив, — говорит Беник Мадатович. — Сравнивая общую протяжённость построенных стенок, опоясков и фактическую мощность песчаного потока на северном побережье, я чётко вижу обратно пропорциональный характер связи и готов доказать это расчётами. Чем больше мы строим сооружения жёсткой конструкции, тем меньше наносов на пляже и на дне».
Учёный считает неоправданным строительство жёстких стенок и бун на всём северном побережье Балтики.
«Построенные “берегозащитные стенки” способствуют размыву пляжа под действием волноотбойных сил, а вдоль бун возникают сильные (до 2.5м/с) разрывные течения, которые выносят в открытое море не только песчаный материал, но и отдыхающих. Несчастные случаи происходят каждое лето — это факт. Мнение о том, что в случае опасности купающие могут уцепиться за стволы бун, безосновательно, поскольку стволы бун скользкие и сделать это почти невозможно. Кроме того, буны уродуют береговой ландшафт. Разбитый бунами на ячейки 4.5 километровый пляж на участке п. Отрадное — Светлогорск теряет свою целостность и привлекательность».
Работы по берегозащите первого этапа на участке п. Отрадное — Светлогорск вызывают недоумение не только у моего собеседника, но и у гостей нашего края. Людям непонятно, зачем в курортном Светлогорске построили глухую железобетонную стену, которая полностью закрыла море.
Лучшая защита — искусственный пляж.
В прошлом году ГБУ КО «Балтберегозащита» завершила строительство и реконструкцию берегозащитных сооружений на проблемных участках, которые десятилетиями нуждались в ремонте. В Отрадном завершили реконструкцию защитной каменной бермы протяженностью 897 м. Закончили реконструкцию участка берегозащитного сооружения (487 м) у санатория «Янтарный берег». В Янтарном, где строят очистные, выполнили бетонную ступенчатую наклонную непроницаемую стену общей протяженностью 350 м., чтобы надёжно держала склон, по краям её сделали «крылья» из каменной бермы. В Ушаково, со стороны Калининградского залива, сделали берегозащитное сооружение: уголковую стену с каменной бермой протяжённостью около 643 м. Закончили реконструкцию бермы в пос. Лесной (она чуть более пологая, чем в других местах; чтобы пляж лучше формировался).
В этом году в Светлогорске завершается реконструкция набережной (660 м), которую повредило штормом 2019 года. Её рассчитывают открыть летом. На курорте реализуется масштабный проект — строительство пляжеудерживающих сооружений (2-й этап). Всех волнует вопрос: что за каменная гряда перед променадом? Как пояснили в «Балтберегозащите», эти камни уложат на подводный волнолом. Один волнолом (под № 16) уже готов. Сейчас делают 15-й и 14-й. Всего до Отрадного их будет 16. Непосредственно напротив променада возведут пять волноломов и две замыкающие буны. Буны и один волнолом уже видны. Пляж будет высотой до 2 м. Намывать его начнут в 2027 году. Песчаный материал будет взят с подводного склона на глубине 25 м в 20 км от Светлогорска. Доставлять его будет трюмный землесос. Корабль будет совершать рейсы несколько месяцев. Подходя к берегу, он будет подсоединяться к трубе и с помощью мощных насосов подавать пульпу (песок с водой) на пляж. Потом вода уйдёт в море, а песок останется. Когда бульдозеры всё разравняют, пляж откроют для отдыхающих. Если всё пойдёт по плану, это произойдёт в 2028 году.
По мнению Беника Балаяна, искусственный пляж действительно может обеспечить устойчивость берега и восполнить потери песка, но при условии: если он будет открыт по всей длине вдоль берега без каких-либо других сооружений. Однако ГБУ КО «Балтберегозащита» и ООО «Геоизол» продолжают строить жёсткие стенки, теперь уже не у самого берега, а на расстоянии около 300 метров от уреза воды.
«Почему-то нет понимания, что жёсткая стенка, перенесённая с тыльной части пляжа на глубину, вызовет те же процессы: возникнет волноотбойная сила и размыв морской части основания стенки. Течения вынесут рыхлый материал на глубину, за этим последует разрушение стенки, — считает учёный. — Более того, установленные стенки в прибойной зоне закроют путь поступлению песчаного материала со дна к берегу в период затухания шторма. А выступающие над водой стенки будут провоцировать отдыхающих добираться до них вплавь или по рваным камням между двурядными бунами, что смертельно опасно. В зоне расположения волногасящих жёстких стен будет опасно и для маломерного флота. Возникнут большие трудности для организации спасательных работ. Альтернатива жёстким конструкциям есть. Нами разработаны новые технологии — “гибкий волнолом” и волногаситель “Гребешок” (не путать с “Гребёнкой”, которую разработала и без разрешения Росприроднадзора испытывала другая организация — Авт.), на которые получены патенты. Они могут сократить энергию волны более чем в два раза в зоне критических глубин ещё до подхода их к берегу и тем самым не только защитить берег от размыва, но наращивать пляж за счёт остаточных волновых колебаний в мелководной зоне. При этом пляж расширяется».
По подсчётам Балаяна, без систематической подпитки в объёме 110 000 м/куб песчаного материала, искусственный пляж в Светлогорской бухте сохранить невозможно. Иначе за несколько лет, так же, как и пляж на участке Филинской бухты, он будет размыт. А это уже дополнительные вдивания: 100 млн руб. ежегодно.
Сотрудники «Балтберегозащиты» уверяют, что после восстановления системы бун пляжи увеличились на 23% в районе г. Зеленоградска и на 33% в районе Пионерского. Беник Мадатович связывает этот эффект не с наличием бун, а с сокращением штормовой активности с одной стороны и действием преобладающих сгонных береговых ветров южных направлений с другой. Это привело к оттоку водных масс, снижению уровня моря в приделах южной Балтики. При таких условиях часть подводной полосы пляжа обнажилась, а наличие слабого волнения привело к подаче песчаного материала со дна к берегу. Тогда как «гибкие волноломы», по его словам, эффективны даже в условиях сильного шторма западных и северо — западных румбов.
«Сейчас зона активного размыва охватывает почти все наше Калининградское побережье, в том числе берега Куршской косы. Ещё в 2019 году было понятно, что со временем многотонные тетраподы утонут в нижележащих торфяных отложениях. Именно это и произошло в корневой части косы через четыре года, а теперь на это же место навалены другие бетонные конструкции, которые также не способны удержать натиск штормовых волн непосредственно у берега, — убеждён учёный. — Все эти мероприятия представляют собой аварийные меры защиты корневой части косы. Наиболее приемлемыми способами защиты корневой части косы, по моему мнению, является намыв искусственного пляжа и одновременно сокращение энергии волны до её подхода к берегу с применением волногасителей “Гибкий волнолом” и волногаситель» Гребешок«. Они могут обеспечить, в том числе сохранность искусственного пляжа в зоне Зеленоградск — пос. Рыбачий, охватывая корневую часть Куршской косы. А если смотреть шире, то следует отметить, что в условиях подъёма уровня Мирового Океана в обозримом будущем не только Куршской косе, но Куршскому заливу могут грозить последствия, которые резко изменят существующие уникальные природно климатические особенности этой части региона. На фоне подъёма уровня моря и штормовой активности могут произойти долговременный прорыв корневой части Куршской косы и проникновение солёных вод Балтийского моря (через образовавшийся будущий “Куршский” пролив в Куршский залив). Это приведёт к изменению всей экосистемы, представителей животного мира, гидрологического режима, а далее — к смене всей фауны Куршского залива, в том числе, биологического цикла Европейского угря, который большую часть жизни проводит в пресноводном Куршском заливе, а нерестится только в Саргасовом море, в 8000 км от нас. При таких условиях Куршская коса превратится в остров с активно размываемыми берегами, особенно с морской стороны. Предвидя все, это целесообразнее было бы заблаговременно построить защитную дамбу (земляной вал) по линии Зеленоградск — пос. Рыбачий, по которой вновь проложить автомобильную дорогу, но уже с отметками высот полотна дороги не менее 6−8 м над уровнем моря».
Учёный неоднократно обращался в региональный Минстрой, чтобы поставить «Гибкий волнолом» и волногаситель «Гребешок» на службу людям. Последнее такое обращение он написал 26 декабря министру развития инфраструктуры Александру Рольбинову.
Министерство ответило, что в январе текущего года запланировано проведение рабочей встречи с участием представителей государственного автономного учреждения Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» и «Балтберегозащиты». Хочется верить, что на этот раз учёного услышат.
«О деньгах за свои изобретения я не думаю, — говорит Беник Балаян. — Как говорится в фильме, мне за державу обидно. Главное — сохранить пляжи для будущих поколений».
«Эксперименты за госсчёт недопустимы».
Замдиректора «Балтберегозащиты», к.г.н. Евгений Бурнашов прокомментировал проблему размывания калининградских пляжей:
"Не согласен, что мы ухудшаем состояние берега. Работаем проверенными методами. Долго проходим экспертизы с экологами, чтобы улучшить ситуацию. Да, сейчас, пока идет строительство сооружений в Светлогорске, ситуация с пляжами неблагоприятная. Но надо потерпеть. Зато потом, когда будут закончены все волноломы и намыт песчаный пляж, ситуация, возможно, будет даже лучше, чем в Янтарном и Зеленоградске.
Цель берегозащитных сооружений — защищать коренной берег, на котором находятся здания и сооружения, от размыва и разрушения. Действительно, при строительстве сплошных сооружений вдоль берега увеличивается дефицит наносов, а ширина пляжей перед ними снижается. Дефицит наносов увеличивается из-за того, что защищаемый коренной берег не разрушается и не даёт рыхлого материала в береговую зону для формирования более широких пляжей.
Но не все сооружения как стены, вызываю волноотбойный эффект. Например, наклонные защитные бермы из крупного природного камня, минимизируют данный негативный процесс. И пляж перед ними после штормов снова формируется. В море есть волноломы и с каменной наброской, у них огромные щели, они полупроницаемы, при этом создают теневую зону и способствуют образования пляжа.
Мы так же, как и Беник Мадатович, считаем, что лучшее берегозащитное сооружение — пляж (для волногасящего эффекта на нашем побережье он должен быть 70 м шириной). Было бы идеально — насыпать каждый год от 300 до 500 тыс. кубов песка. Ещё лучше, как предлагали в 2018 году, — сделать песчаный двигатель, насыпать разом 10 млн куб. м песка, и лет 20 жить спокойно. Море само разносило бы этот песок вдоль побережья. Но это очень дорого и пока экономически нецелесообразно для наших условий. Еще против постоянных намывов пляжей Росрыболовство. Вся юго-восточная Балтика — колыбель ихтиофауны, куда приходит рыба нереститься и нагуливаться. При искусственных намывах будет повышаться мутность, молодь рыбы и её кормовая база погибнут, что приведёт впоследствии к снижению численности промысловых видов рыб и последующим негативным экологическим и экономическим ситуациям.
Почему делаем в Светлогорске систему бун и волноломов? Это необходимо, чтобы минимизировать вымывание песка с подводного склона. Проводилось моделирование, которое показало наибольшую эффективность применяемого нами конструктива. Он выполнен чётко по требованиям Свода правил проектирования морских и берегозащитных сооружений. Расчётами доказано, что из междуволноломного пространства на протяжении 4,5 км при сильной штормовой активности выносится порядка 100 тыс. кубов песка в год. Соответственно, подпитывать пляж надо реже и затраты на эксплуатацию значительно меньше, если бы таких систем не было.
Что касается бун, у них есть положительный эффект: они способствуют накоплению пляжей в межбунных отсеках. Эффективность буны составляет 30% от её длины. В Светлогорске напротив променада буны длиной 60 м. Летом они способны удерживать пляж шириной 20, иногда 25 м. В Зеленоградске мы фиксировали ширину пляжей до 45 м., а буны там длиной 50. Но буна эффективна, когда формируется вдольбереговой поток наносов, который она может перехватывать. Если ситуация меняется, и ветер дует не вдоль берега, а в лоб, то буны оказывают негативное воздействие: создают в межбунном кармане более высокий нагон. А каждый сантиметр дополнительного нагона позволяет волне проходить дальше к берегу с большей энергией. В этом Беник Балаян прав. Что касается разрывных течений, они образуются как с бунами, так и без. В Балтийске и Янтарном бун нет, но разрывные течения там бывают чаще, чем на северном побережье, где есть буны. Если ветер дует вдоль берега, буны как раз не дают формироваться разрывным течениям. Но при поперечном ветре буны могут способствовать усилению этого эффекта за счёт дополнительного нагона. Ошибка многих людей в том, что купаясь во время шторма и попав в разрывное течение, они паникуют и стараются грести к берегу, тем самым теряя силы. А нужно грести вдоль берега или подождать, пока разрывное течение в этом месте закончится, вас вынесет на 50−70 метров от берега и затем волноприбойный поток принесет вас на берег несколько в другом месте. А в целом купаться во время шторма — очень опасно. Вообще нельзя купаться в шторм, особенно там, где в воде находятся какие -либо конструкции — во время волнения о них может удариться и пораниться.
У Беника Мадатовича — классная идея: придумать практичную эффективную конструкцию по гашению волны в море, до подхода её к берегу на критических глубинах. А вот относительно предложенного конструктива есть сомнения. Мы рассматривали его предложение на научном совете при Минстрое и ЖКХ в 2016 году. Что представляет собой гибкий волнолом? Это канат из больших полипропиленовых нитей, которые в верхней части распушаются. Снизу канат привязан к грузу. Создается эффект искусственных водорослей. Два — три десятка этих пучков располагаются в шахматном порядке, сверху по поверхности воды колыхаются нити. А внизу на глубине идёт пучок этих нитей. Они якобы сдерживают волну, которая движется. Первое впечатление было: «Ух, ты, как здорово!» Но, когда начали рассматривать конструктив, возникла масса вопросов. Непонятно, как устанавливается, где производится, сколько стоит, у физиков возникли вопросы к эффективности конструкции и к техническим деталям проведенного эксперимента. Совет рекомендовал рассмотреть идею более детально на учёном совете при Институте океанологии, куда пригласили специалистов из БФУ им. И. Канта, а также тех, кто занимается береговыми процессами в Институте океанологии, КГТУ. Были высказаны мнения, что это работать не будет. Определяющим стал комментарий экологов, что синтетические конструкции со временем станут хрупкими, иструтся от движения сквозь них наносов, будут отрываться и загрязнять море микропластиком (Как пояснил изобретатель, волногаситель «Гребешок» — не пластик. Он выполнен из прочных пропиленовых нитей, нейтральных к водной среде. Устанавливают его за пределами подводной части пляжа в зоне критических глубин и закрепляют за винтовой якорь до развития сильных штормов. А после затухания шторма снимают — Авт.).
Были сделано заключение научного совета АО ИО РАН. Он не рекомендовал рассматривать вопрос о финансировании натурных испытаний предложенных разработок до завершения оценки их эффективности для конкретных задач берегозащиты Калининградской области. Прозвучало предложение АО ИО РАН разработчикам в инициативном порядке провести некоторые натурные испытания на условиях самофинансирования. В качестве участков для таких испытаний можно определить участки берега, подвергающиеся постоянному размыву. Не доказана эффективность и «Гребешка».
В 2019 году автор просил провести эксперимент в натурных условиях. Но за госсчёт любые эксперименты недопустимы — это нецелевое расходование средств. Минстрой говорил: ищите средства. Мы помогли Бенику Мадатовичу сделать техзадание и программу работ, направили письма в БФУ, КГТУ, Институт океанологии с просьбой выделить средства для эксперимента на аварийном участке (400 м) в западной части Зеленоградска. Институты отказали: денег нет.
На следующей неделе мы пойдем с Беником Балаяном в Центр проектных экспертиз, чтобы там посмотрели технологию. Там, надеюсь, пошагово разъяснят, что нужно делать, чтобы на законных основаниях применять эти конструкции, внести их в Свод правил. Идею можно продвигать в частном порядке. Возможно, найдётся инвестор, которому это было бы интересно. Куршская коса со стороны залива также местами размывается. Может, там эта конструкция будет более эффективна и безопасна, чем в море".