Создана молекула, уничтожающая рак груди за одну инъекцию

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Исследователи из США разработали модифицированную версию экспериментального лекарства от рака груди ErSO, которая не вызывает опасных побочных эффектов, как ее предшественник, и при этом уничтожает стойкие к химиотерапии опухоли при однократном введении в организм. Результаты первых опытов с этой молекулой были опубликованы в научном журнале ACS Central Science.
«Значительное уменьшение объема опухоли или ее полное уничтожение в организме мышей после однократного ввода препарата — большая редкость для нашей области науки. По этой причине мы с нетерпением ожидаем возможность внедрить созданный нами препарат ErSO-TFPy в медицинскую практику для борьбы с тяжелыми формами рака груди», — заявил профессор университета штата Иллинойс (США) Пол Эргенротер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Исследователи уже несколько лет работают над созданием лекарств, способных проникать в опухолевые клетки и вызывать их массовую гибель в результате некроза, одной из форм запрограммированной гибели клеток. Обычно она запускается под действием агрессивных факторов внешней среды, однако три года назад ученые обнаружили, что ее можно активировать при помощи созданной ими короткой молекулы ErSO.
Последующие опыты показали, что это вещество способно уничтожать даже самые стойкие к химиотерапии формы рака груди, однако при этом оно чрезмерно активно соединяется с жирами и обладает серьезными побочными эффектами, которые не позволяют применять его в медицинской практике. Такое наблюдение заставило ученых приступить к поискам более безопасных и эффективных альтернатив для ErSO, обладающих более высокой избирательностью действия.
Последующие опыты на культурах клеток помогли ученым создать два потенциальных кандидата на эту роль, в которых ученые заменили часть атомов водорода в углеродных кольцах ErSO на большое число атомов фтора. Эти молекулы, получившие имена ErSO-DFP и ErSO-TFPy, значительно слабее взаимодействовали с жирами и столь же эффективно воздействовали на культуры опухолевых клеток, как и их предшественник.
Работу этих препаратов исследователи проверили в опытах на мышах, в чей организм были имплантированы крупные образцы опухолей, стойких к действию химиотерапии. Оказалось, что животные хорошо переносили большие дозы и того, и другого вещества, причем соединение ErSO-TFPy полностью уничтожало опухоль или значительно уменьшало ее объем даже после однократной инъекции. Это делает его перспективным кандидатом на роль нового лекарства от рака груди, подытожили ученые.