Создана молекула, уничтожающая рак груди за одну инъекцию

Исследователи уже несколько лет работают над созданием лекарств, способных проникать в опухолевые клетки и вызывать их массовую гибель в результате некроза, одной из форм запрограммированной гибели клеток. Обычно она запускается под действием агрессивных факторов внешней среды, однако три года назад ученые обнаружили, что ее можно активировать при помощи созданной ими короткой молекулы ErSO.