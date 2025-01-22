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92 млн рублей выделят на поддержание работы уличных камер в Ростовской области

В Ростовской области ищут подрядчика, готового следить за состоянием уличных камер.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области почти 92 млн рублей выделят на услуги по поддержке работы уличных камер наблюдения, интегрированных в систему «Безопасный город». На сайте госзакупок сейчас открыт конкурс на проведение указанных работ.

Подрядчика должны определить 31 января 2025 года. В рамках контракта требуется выполнять сопровождение и поддержку серверов и ПО, проводить диагностику и оперативно устранять неисправности. Кроме этого, предполагаются задачи по настройке сетевого оборудования, проверке доступности и работоспособности камер.

Все эти и другие виды работ нужно планируются до 2027 года включительно. За этот период оплату собираются перечислять трижды: в 2025 году — 42,1 млн рублей, в 2026 году — 45,9 млн рублей, в 2027 году — 3,8 млн рублей. Заказчиком работ выступает областной «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области».