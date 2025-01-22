В столице опровергли информацию о пробуждении клещей

Некоторые насекомые не засыпают зимой, но живут достаточно близко к человеку — бабочки платяной и пищевой моли, жуки чернотелки и кожееды, а также муравьи, рыжие тараканы, постельные клопы. В квартирах россиян могут размножаться злаковые мухи и листовые комары, а через подвалы и вентиляцию в жилище могут попасть комары.