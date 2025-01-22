В Уфе бесследно пропала 76-летняя пенсионерка

В Уфе пропала 76-летняя Аниса Махмутова. Об исчезновении пенсионерки сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
Известно, что пожилая уфимка ушла из дома сегодня, 22 января, и не вернулась. Уточняется, что одета была пенсионерка в зелёную куртку, тёмно-синие штаны, чёрные угги, голубую шапку и серые варежки.
Приметы пропавшей: рост 155 см, нормального телосложения, волосы тёмные с проседью, глаза карие.
Если Вам известно местонахождении жительницы Уфы, просьба сообщить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
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