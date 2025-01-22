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В семи классах и пяти дошкольных группах в Петербурге остановили учебу из-за ОРВИ

В последнее время в Северной столице растет заболеваемость ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В городских школах и детских садах в классах и группах останавливают учебу. Причиной этого стало ОРВИ. О временном закрытии классов и дошкольных групп рассказали в пресс-службе Комитета по образованию Петербурга.

— В семи классах школ и пяти группах детских садов приостановлен учебный процесс, — подтвердили в ведомстве.

За последнее время Северной столице выросла почти на 50 процентов заболеваемость ОРВИ. В Роспотребнадзоре по городу на Неве уточнили, что темпы распространения вирусов пока еще ниже уровня недельного эпидемического порога. Сейчас в городе витают в основном респираторные вирусы, а также нарастает активность гриппа.

Ранее в правительстве Северной столицы произошли очередные кадровые перестановки. Так, вице-губернатор по здравоохранению Олег Эргашев покинул свой пост. Причина ухода с должности не уточняется.

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