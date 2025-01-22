В семи классах и пяти дошкольных группах в Петербурге остановили учебу из-за ОРВИ

За последнее время Северной столице выросла почти на 50 процентов заболеваемость ОРВИ. В Роспотребнадзоре по городу на Неве уточнили, что темпы распространения вирусов пока еще ниже уровня недельного эпидемического порога. Сейчас в городе витают в основном респираторные вирусы, а также нарастает активность гриппа.