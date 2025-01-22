Самым дорогим специалистом в Ростовской области стал коммерческий директор

Самые высокие зарплатные предложения в Ростовской области в 2024 году получали в основном топ-менеджеры, IT-специалисты и рабочие. К такому выводу после анализа 300 тысяч вакансий пришли специалисты hh.ru.
Самой «дорогой» оказалась профессия коммерческого директора. В этом сегменте специалистам предлагали до 200 тысяч рублей. На оплату в 150−170 тысяч рублей в прошлом году претендовали генеральный и исполнительный директора, руководителям группы разработки были готовы платить до 170 тысяч рублей.
Также в пределах 146−150 тысяч рублей обещали DevOps-инженерам, финансовым и операционным директорам.
Среди синих воротничков самые высокие доходы — от 127,7 до 140,5 тысячи рублей — фиксировались среди геодезистов, руководителей строительных проектов, сварщиков, токарей, фрезеровщиков и прорабов. Кроме того, от 112 до 118 тысяч рублей предлагали курьерам, машинистам, водителям и системным аналитикам.
Самые скромные зарплаты при этом были у дворников (30,3 тысячи рублей) и уборщиков (33,1 тысячи рублей).