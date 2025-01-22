Самым дорогим специалистом в Ростовской области стал коммерческий директор

Самой «дорогой» оказалась профессия коммерческого директора. В этом сегменте специалистам предлагали до 200 тысяч рублей. На оплату в 150−170 тысяч рублей в прошлом году претендовали генеральный и исполнительный директора, руководителям группы разработки были готовы платить до 170 тысяч рублей.