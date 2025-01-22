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24 января в Самаре распределят свободные места в детсадах

На сегодняшний день в системе дошкольного образования Самары более двух тысяч вакантных мест.

Источник: Freepik

В пятницу, 24 января в Самаре пройдет в автоматизированном порядке на Портале образовательных услуг es.asurso.ru очередное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2024−2025 учебный год.

На сегодняшний день в системе дошкольного образования Самары более двух тысяч вакантных мест, из них порядка 450 мест для детей ясельного возраста.

Родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений», и в случае обнаружения неточностей или утративших силу сведений обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.

Родители ребенка могут добавить в заявление не более пяти предпочитаемых садов в порядке убывания предпочтения.

О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат специалисты учреждения в соответствии с контактными данными, указанными в заявлении, а электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отследить на Портале образовательных услуг es.asurso.ru/ в разделе «Поиск заявлений».

В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте необходимо обратиться в указанный детский сад для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом. В случае, когда родители ребенка не согласны с предоставленным местом необходимо обратиться в МФЦ для письменного подтверждения. Если этого не сделать, принять участие в следующих распределениях свободных мест не получится. Восстановить ребенка в электронном реестре можно также обратившись в МФЦ.

образование