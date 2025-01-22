24 января в Самаре распределят свободные места в детсадах

В течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте необходимо обратиться в указанный детский сад для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным местом. В случае, когда родители ребенка не согласны с предоставленным местом необходимо обратиться в МФЦ для письменного подтверждения. Если этого не сделать, принять участие в следующих распределениях свободных мест не получится. Восстановить ребенка в электронном реестре можно также обратившись в МФЦ.