В Узбекистане запустили систему контроля дронов. Правда, сами дроны для граждан остаются недоступными

Для чего нужна система?
Основная цель внедрения ATM: Safe Sky — обеспечение планирования полетов и контроля за передвижением беспилотников в воздушном пространстве Узбекистана. Система позволит предотвращать столкновения, обеспечивать безопасность полетов и эффективно управлять растущим числом дронов, которые используются в коммерческих и государственных целях.
Как работает ATM: Safe Sky?
Программное обеспечение системы доступно как для персональных компьютеров, так и для мобильных устройств на iOS и Android. Это дает возможность авторизованным пользователям, таким как органы управления воздушным пространством и другие заинтересованные стороны, получать актуальную информацию о запланированных полетах в реальном времени.
Интересной функцией стало создание QR-кодов, которые упрощают взаимодействие операторов дронов с контрольными и правоохранительными органами, позволяя быстро получать необходимые данные о полетах.
Система ATM: Safe Sky стала одной из первых в регионе, демонстрируя стремление Узбекистана к внедрению современных технологий для улучшения контроля воздушного пространства. В будущем планируется добавить функции отслеживания дронов в режиме реального времени и подачу заявок через мобильное приложение.
Но пользоваться дронами в Узбекистане нельзя… почти
Несмотря на внедрение современных систем контроля, ввоз и использование дронов в Узбекистане запрещен с 2015 года. Ранее за нарушение этого запрета можно было получить от 3 до 10 лет лишения свободы. Этот строгий закон шокировал иностранных туристов, которые привозили с собой дроны, не подозревая о жестком наказании.
Только летом 2024 года власти пересмотрели свое решение, заменив тюремное заключение штрафом в размере 20 БРВ (сейчас это около 7,5 миллиона сумов). Однако дроны по-прежнему недоступны для обычных граждан.
На данный момент пользоваться БПЛА в Узбекистане могут только госструктуры и юридические лица, которые обязаны получить специальную лицензию. Для частных лиц дроны остаются вне закона, даже несмотря на наличие передовых технологий контроля.
Таким образом, система ATM: Safe Sky кажется шагом вперед в области регулирования воздушного пространства. Но остается открытым вопрос, смогут ли когда-нибудь простые граждане Узбекистана легально использовать дроны для личных целей.