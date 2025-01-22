В Узбекистане запустили систему контроля дронов. Правда, сами дроны для граждан остаются недоступными

Несмотря на внедрение современных систем контроля, ввоз и использование дронов в Узбекистане запрещен с 2015 года. Ранее за нарушение этого запрета можно было получить от 3 до 10 лет лишения свободы. Этот строгий закон шокировал иностранных туристов, которые привозили с собой дроны, не подозревая о жестком наказании.