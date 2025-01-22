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В Крыму рассказали, сорвет ли мазут курортный сезон

Константинов: разлив мазута с танкеров не угрожает курортному сезону в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Разлив мазута с танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе, не угрожает курортному сезону в Крыму. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Руководителю парламента задали вопрос о возможной угрозе для туристического сезона.

«Если не будет новых выбросов… У нас и сегодня уже люди бронируют на лето. […] Снижения спроса на путевки в Крым из-за разлива мазута нет», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, туризм — это основной источник доходов для региона. Глава законодательной власти Крыма заверил, что республиканские власти примут все возможные меры для устранения ликвидации ЧС.

туризм и отдых
экология