В Крыму рассказали, сорвет ли мазут курортный сезон

Разлив мазута с танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в Керченском проливе, не угрожает курортному сезону в Крыму. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Руководителю парламента задали вопрос о возможной угрозе для туристического сезона.
«Если не будет новых выбросов… У нас и сегодня уже люди бронируют на лето. […] Снижения спроса на путевки в Крым из-за разлива мазута нет», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, туризм — это основной источник доходов для региона. Глава законодательной власти Крыма заверил, что республиканские власти примут все возможные меры для устранения ликвидации ЧС.