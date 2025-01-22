В Омской области транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании путей

Омская транспортная прокуратура выявила 27 нарушений на стрелочных переводах и на 10 километрах железнодорожных путей. Проверка показала, что железнодорожные пути использовались с превышением допустимых норм зазоров в стыках рельсов, уширением колеи и неисправными стрелочными переводами, что ограничивало скорость движения поездов.
Представления об устранении нарушений выданы следующим организациям: ОАО «РЖД», ООО «САШИ», АО «Омсккровля», ООО «Агродорспецстрой Карасук», ООО «Омское продовольствие», ООО «Комсельхоззаготтранс», ООО «ОВК-Сервис», ООО «Калачинское хлебоприемное предприятие», ОАО «Хлебная база № 2», ООО «Житница».
«Были выявлены нарушения, при которых скорость подвижного состава ограничивается. Железнодорожные пути эксплуатировались при наличии уширения колеи пути, сверхнормативных зазоров в стыках рельс, а также при неисправности стрелочных переводов», — перечислили выявленные нарушения в Омской транспортной прокуратуре.
После вынесения представлений, все организации привели в нормативное техническое состояние некачественные железнодорожные пути и стрелочные переводы. Тем не менее, к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц. Еще шестерым были выписаны штрафы за нарушения требований по организации безопасности движения на железнодорожном транспорте. Ранее мы писали, как в Омске идет поэтапный ремонт трамвайных путей.