В Омской области транспортная прокуратура нашла нарушения в содержании путей

После вынесения представлений, все организации привели в нормативное техническое состояние некачественные железнодорожные пути и стрелочные переводы. Тем не менее, к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц. Еще шестерым были выписаны штрафы за нарушения требований по организации безопасности движения на железнодорожном транспорте. Ранее мы писали, как в Омске идет поэтапный ремонт трамвайных путей.