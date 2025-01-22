В Омске ко Дню города откроют важную дорогу

Бульвар Архитекторов в Омске планируют открыть в августе 2025 года. Возможно, это произойдёт ко Дню города, который в Омске отмечается в начале месяца. Эти сроки назвал мэр Сергей Шелест во время прямой линии в редакции издания «Вечерний Омск».
Сейчас на магистрали, которую планировалось изначально открыть после масштабного благоустройства в декабре 2024 года, продолжаются работы. Мэр отметил, что изначально не учли целый ряд работ и проект реконструкции пришлось значительно дорабатывать, изыскивая дополнительное финансирование.
Деньги выделены. С наступлением тепла активные работы на магистрали продолжат. По новым условиям контракта, объект должны сдать осенью этого года. Но, возможно, это произойдёт раньше.