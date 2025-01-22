В Омске ко Дню города откроют важную дорогу

Бульвар Архитекторов в Омске планируют открыть в августе 2025 года. Возможно, это произойдёт ко Дню города, который в Омске отмечается в начале месяца. Эти сроки назвал мэр Сергей Шелест во время прямой линии в редакции издания «Вечерний Омск».