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В Омске ко Дню города откроют важную дорогу

О примерных датах открытия бульвара Архитекторов сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Бульвар Архитекторов в Омске планируют открыть в августе 2025 года. Возможно, это произойдёт ко Дню города, который в Омске отмечается в начале месяца. Эти сроки назвал мэр Сергей Шелест во время прямой линии в редакции издания «Вечерний Омск».

Сейчас на магистрали, которую планировалось изначально открыть после масштабного благоустройства в декабре 2024 года, продолжаются работы. Мэр отметил, что изначально не учли целый ряд работ и проект реконструкции пришлось значительно дорабатывать, изыскивая дополнительное финансирование.

Деньги выделены. С наступлением тепла активные работы на магистрали продолжат. По новым условиям контракта, объект должны сдать осенью этого года. Но, возможно, это произойдёт раньше.