Из танкера «Волгонефть-239» откачали половину мазута

«По состоянию на 14:00 специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту», — говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, во вторник специалисты Морспасслужбы откачали первый из четырех танков и приступили к нагреву второго. Сегодня утром температура груза в нем позволила начать непрерывную откачку. Битумовозы уже выполнили 12 рейсов.
«Оборудование танкера ведет разогрев мазута с помощью судового котла. При этом нагрев танков и поддержка температуры, необходимой для откачки, производится поочередно. Одновременный разогрев всех танков снизит общую скорость нагрева груза, поэтому переключение нагрева на следующий танк происходит поэтапно. За это время битумовозы проходят проверку, чтобы исключить возможность поломки», — отметили в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что всего в танках кормовой части нефтетанкера находилось порядка 1 400 тонн топлива. Работы ведутся круглосуточно. Будут завершены до конца января.