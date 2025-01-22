Из танкера «Волгонефть-239» откачали половину мазута

«Оборудование танкера ведет разогрев мазута с помощью судового котла. При этом нагрев танков и поддержка температуры, необходимой для откачки, производится поочередно. Одновременный разогрев всех танков снизит общую скорость нагрева груза, поэтому переключение нагрева на следующий танк происходит поэтапно. За это время битумовозы проходят проверку, чтобы исключить возможность поломки», — отметили в Минтрансе.