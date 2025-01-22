Министр транспорта Ростовской области проехала на маршруте № 51 в Ростове

Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова проехала на маршруте № 51 в Ростове-на-Дону и отметила ряд недочетов, которые следует исправить. Пост о внеплановой проверке был опубликован в Telegram.
— Вновь вижу проблему с отсутствием понятной навигации на остановках. Также интересно, что от первоначальной точки до остановки идти 13 минут, ровно столько же, сколько ехать на самом автобусе до конечной, — отметила Алена Беликова.
Министр ждала маршрутку около 10-ти минут.
— Автобус приехал переполненный, на остановке также было достаточно людей. В час пик ситуация, видимо, критическая. На маршруте явно недостаточно транспорта. Связалась с администрацией города, чтобы приняли меры, — рассказала Алена Беликова.
Также во время поездки глава минтранса отметила, как именно водитель выпускал пассажиров из транспорта.
После проверки Алене Беликовой удалось пообщаться с подрядчиком, выполняющим концессию по остановкам. Во время беседы обсудили создание удобной и понятной для навигации.
Напомним, ранее в минтрансе региона по поручению врио губернатора Юрия Слюсаря разобрались со стоимостью проезда в Новочеркасске. С 15 января цена на маршрутах № 340 и 325 снова опустилась до 40 рублей.