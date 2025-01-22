Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Монголией увеличился на 14%

Также планируют и дальше проводить реверсные бизнес-миссии. В 2024 прошло три таких мероприятия, по итогам которых заключили пять экспортных контрактов. В их числе поставка дезинфицирующих средств и оказание туристических услуг. Кстати, 60% российских туристов, которые приезжают в Монголию, это жители Иркутской области.