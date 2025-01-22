Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Монголией увеличился на 14% за девять месяцев 2024 (если сравнивать с данными 2023). Как стало известно КП-Иркутск, из региона на рынок Монголии поставляется топливно-энергетическая и минеральная продукция, продовольственные товары, стройматериалы и многое другое.
В дальнейшем собираются продолжить развитие отношений в направлениях торговли, экономики, образования, культуры, науки и здравоохранения. С 2023 в Приангарье реализуют совместный с монгольской и белорусской стороной проект, направленный на изготовление изделий из кашемира и шерсти. Каждый год 300 монгольских студентов получают высшее образование в учреждениях региона.
Также планируют и дальше проводить реверсные бизнес-миссии. В 2024 прошло три таких мероприятия, по итогам которых заключили пять экспортных контрактов. В их числе поставка дезинфицирующих средств и оказание туристических услуг. Кстати, 60% российских туристов, которые приезжают в Монголию, это жители Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что приложение для борьбы с туберкулезом и ВИЧ разработали в Иркутской области.