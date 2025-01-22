Разработан быстрый способ отделения мазута от песка

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники молодежной лаборатории «Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики» Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева создали уникальную разработку, позволяющую быстро отделять мазут от песка. Разработка может помочь ликвидировать последствия экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщил в Telegram-канале ректор университета Дмитрий Глушко.
«У молодых ученых МГУ Огарева есть решение, как можно помочь ликвидировать последствия экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море. Наши сотрудники молодежной лаборатории “Молекулярные безметальные электрокатализаторы для водородной энергетики” в январе создали уникальную разработку, которая быстро отделяет мазут от песка. Главное — материал полностью биоразлагаемый», — написал Глушко.
Как пояснил заведующий кафедрой неорганической и аналитической химии МГУ Огарева доцент Александр Долганов, процесс очистки не предполагает использования дорогостоящих реагентов, отличается быстротой и безопасностью. «Полученный после очистки мазут в дальнейшем может быть регенерирован или утилизирован. В настоящее время лабораторная технология промасштабирована до очистки 10 кг песка за один цикл, в дальнейшем при выезде на пляжи Анапы планируется ее масштабировать до очистки нескольких тонн в день», — отметил Долганов.
По словам Глушко, помощник ректора Анастасия Елизова, которая работала волонтерном в Анапе, посетила лабораторию и ознакомилась с разработкой.
«Сейчас совместно с руководителем лаборатории Александром Долгановым мы ищем возможности использования данной разработки для очистки пляжей Черного моря, готовы даже к выезду на место. В планах также проверить эту разработку для очищения птиц от мазута. Так как разработка состоит из безопасных и биоразлагаемых компонентов, есть шанс, что волонтеры смогут очищать птиц гораздо быстрее и безопаснее, без использования крахмала и фейри, что поможет быстрее вернуться им к нормальной жизни. Но это потребует отдельного изучения», — отметила Елизова.
Глушко рассказал, что сотрудники лаборатории тестировали свою разработку на мазуте, который им доставили с пляжа Анапы.