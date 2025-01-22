Разработан быстрый способ отделения мазута от песка

«Сейчас совместно с руководителем лаборатории Александром Долгановым мы ищем возможности использования данной разработки для очистки пляжей Черного моря, готовы даже к выезду на место. В планах также проверить эту разработку для очищения птиц от мазута. Так как разработка состоит из безопасных и биоразлагаемых компонентов, есть шанс, что волонтеры смогут очищать птиц гораздо быстрее и безопаснее, без использования крахмала и фейри, что поможет быстрее вернуться им к нормальной жизни. Но это потребует отдельного изучения», — отметила Елизова.