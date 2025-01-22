SCMP: в Китае разработали первый в мире беспилотник для запуска из-под воды

Такой БПЛА «сочетает в себе преимущества эффективной подводной навигации и высокой маневренности в воздухе», — приводит газета слова представителей команды создателей аппарата. У этого беспилотника есть большой потенциал применения в таких военных областях, как морская разведка, наблюдение, нанесение ударов и проведение атак, считают они.