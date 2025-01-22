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SCMP: в Китае разработали первый в мире беспилотник для запуска из-под воды

Испытания аппарата уже провели.

ГОНКОНГ, 22 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который может запускаться с подводной лодки и возвращаться на нее после выполнения задач разработали в Китае. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, исследователи из Северо-западного политехнического университета и Китайского центра аэродинамических исследований и разработок уже провели испытания такого аппарата.

Такой БПЛА «сочетает в себе преимущества эффективной подводной навигации и высокой маневренности в воздухе», — приводит газета слова представителей команды создателей аппарата. У этого беспилотника есть большой потенциал применения в таких военных областях, как морская разведка, наблюдение, нанесение ударов и проведение атак, считают они.