Из 120 видов рыб, обитавших в Азовском море, вымерли 36

В Азовском море за все время исследований насчитывалось 40 видов рыб, которые относятся к 39 семействам. Сейчас их количество сократилось до 84 видов. Об этом сообщили в ЮНЦ РАН.
Таким образом из Азовского моря исчезли 36 видов рыб. При этом из тех 84 видов, что обитают в море, шесть являются акклиматизантами или вселенцами.
Также ученые отметили, что промысловое значение имеют почти 40 видов рыб, из которых к значимым для рыболовства отнесли лишь 25.
Ученые намерены разработать схему промышленного районирования Азовского моря, учтя интересы туристов и любителей-рыболовов.