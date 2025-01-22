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Из 120 видов рыб, обитавших в Азовском море, вымерли 36

В Азовском море насчитали почти 40 видов рыб, имеющих промысловое значение.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском море за все время исследований насчитывалось 40 видов рыб, которые относятся к 39 семействам. Сейчас их количество сократилось до 84 видов. Об этом сообщили в ЮНЦ РАН.

Таким образом из Азовского моря исчезли 36 видов рыб. При этом из тех 84 видов, что обитают в море, шесть являются акклиматизантами или вселенцами.

Также ученые отметили, что промысловое значение имеют почти 40 видов рыб, из которых к значимым для рыболовства отнесли лишь 25.

Ученые намерены разработать схему промышленного районирования Азовского моря, учтя интересы туристов и любителей-рыболовов.