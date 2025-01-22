Ограничения движения на федеральных трассах в Омской области полностью сняты

В «Сибуправтодоре» сообщили о снятии запрета на движение всех видов транспорта на федеральных трассах в Омской и Новосибирской областях. Из-за ослабления метели и ветра, к вечеру движение на 7-ми участках федеральных трасс было открыто.
Ограничения действовали с 9 утра до 19 часов из-за метели и порывистого ветра в Кормиловском, Нововаршавском, Москаленском, Одесском, Русско-Полянском и Черлакском районах.
Сегодня о плохой видимости на трассах сообщили в региональном ГИБДД, водителей просили воздержаться от дальних поездок, и не садиться за руль без необходимости. Запрет также действовал и у соседей, в Новосибирской области, там сегодня автобус улетел в кювет.