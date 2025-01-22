Когда выгоднее всего брать отпуск в 2025 году

Самыми выгодными месяцами для отпуска будут те, в которых максимальное число рабочих дней, в 2025 году это июль и октябрь (в них по 23 рабочих дня). Хорошо подойдут апрель, сентябрь и декабрь (22 рабочих дня). Меньше всего рабочих дней в январе, мае, июне и ноябре, поэтому они с точки зрения выгоды будут наименее подходящими.