Одного из осужденных в Ростовской области рекомендовали к помилованию

В Ростовской области комиссия по помилованию рекомендовала снизить срок отбывания наказания для одного из осужденных. Теперь материалы дела рассмотрит врио губернатора региона, но окончательное решение по вопросу примет президент России Владимир Путин.
Известно, что в ходатайстве осужденный указал свои заслуги в развитии энергетики, состояние здоровья, преклонный возраст, а также другие обстоятельства, которые обычно принимаются во внимание при рассмотрении подобных прошений.
— Положительное заключение комиссии — высокое доверие, выражающее уверенность в том, что человек никогда больше не нарушит закон. Те, кому в нашем регионе давались такие рекомендации, ни разу это доверие не подорвали, — отметил заместитель губернатора Михаил Корнеев.
Напомним, в 2024 году на заседаниях комиссии по помилованию рассмотрели 67 обращений от осужденных. Рекомендации об отмене или смягчении наказания получили 14 человек, пятеро из них — три женщины и двое мужчин — были помилованы главой государства.
Добавим, всего за время своей работы донская комиссия рассмотрела 2469 ходатайств.