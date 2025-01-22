Одного из осужденных в Ростовской области рекомендовали к помилованию

— Положительное заключение комиссии — высокое доверие, выражающее уверенность в том, что человек никогда больше не нарушит закон. Те, кому в нашем регионе давались такие рекомендации, ни разу это доверие не подорвали, — отметил заместитель губернатора Михаил Корнеев.