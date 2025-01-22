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Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 января 2025

Отопление и горячую воду отключат в Октябрьском округе Иркутска 23 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 23 января 2025 пройдет в Октябрьском округе. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты займутся ремонтом, чтобы в дальнейшем не возникло аварийной ситуации.

Отключение отопления в Иркутске 23 января 2025.

— Отремонтируем тепловую сеть по улицам Поленова, 38а, Ширямова, 12, — уточнил оператор.

Также это значит, что в некоторых домах временно отключат горячую воду. Работы начнутся с девяти часов утра, продлятся до самого вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 января 2025, можно посмотреть в таблице.

Работы начнутся в девять утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 8:00 1 февраля до 20:00 15 апреля ограничат движение транспорта по Байкальскому кольцу в Иркутске из-за реконструкции напорного трубопровода.