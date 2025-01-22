Последние новости к вечеру 22 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 22 января 2025 года.
Замглавы МИД России увидел «окно возможностей» из-за Трампа
Сергей Рябков заявил о «небольшом окне возможностей» для договоренностей с администрацией Трампа. Подготовка разговора Путина и Трампа пока не началась, заявлял Дмитрий Песков.
ВС России освободили Западное в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Группировки войск РФ нанесли удары по позициям ВСУ на разных направлениях, включая Волчанск, Каменку, Славянск.
Шольц назвал Трампа вызовом для Европы
Канцлер Германии заявил, что президент США Дональд Трамп станет вызовом для Европы. Он подчеркнул важность исторического сотрудничества и готовность строить отношения с США на этом фундаменте.
Курских чиновников обяжут уведомлять о поездках за границу
Врио губернатора Курской области заявил, что чиновники будут обязаны заранее уведомлять о поездках за рубеж. Изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил Александр Хинштейн.
Минтруд предложил учитывать весь уход за ребенком в страховом стаже
В случае принятия поправок ограничения на учет периодов ухода за ребенком до полутора лет в страховом стаже будут отменены. Законопроект также предлагает установить ежемесячные выплаты для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», на уровне выплат Героям труда.