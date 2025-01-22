Последние новости к вечеру 22 января 2025 года

В случае принятия поправок ограничения на учет периодов ухода за ребенком до полутора лет в страховом стаже будут отменены. Законопроект также предлагает установить ежемесячные выплаты для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», на уровне выплат Героям труда.