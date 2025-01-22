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Волонтеры Уфы борются за жизнь косули с серьезным заболеванием

Добровольцы планируют сменить питание, усилив добавки и уколы.

Источник: Комсомольская правда

Центр диких животных «Пин и Пуф» в Уфе взял под свое крыло косули. У животного диагностировано серьезное заболевание, которое осложняет ей жизнь. По словам волонтеров, у косули врожденная плохая усваиваемость кальция.

— Принято решение подтянуть пояса, изыскивать допфинансы и сохранить жизнь, — рассказали в Центре.

Сейчас косуля хорошо питается и ходит в туалет. В планах у волонтеров добавить в рацион животного добавки и колоть препараты.

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