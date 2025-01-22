В Ростовской области похолодает до −11 градусов

Добавим, небольшие и умеренные осадки с утренними туманами и гололедицей также ожидаются 24 и 25 января. В ночь на пятницу обещают от −4 до +1, по северу и востоку до −8, в ночь на субботу — от 0 до +5, по северу и востоку до −5 градусов. Дневная температура воздуха будет варьироваться от −3 до +5, на юге региона будет до +8 градусов.