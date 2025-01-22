В Ростовской области похолодает до −11 градусов

Предстоящей ночью местами по Ростовской области похолодает до −11 градусов. Об этом предупреждают донские синоптики.
— Температура воздуха ночью ожидается от −1 до −6, при прояснениях может быть до −11 градусов. Днем также будет от −1 до −6, по югу — до +2 градусов. Ветер сохранится юго-восточный 7−12 м/с, временами с порывами до 15−18 м/с. В светлое время суток возможны небольшие осадки, мокрый снег и гололедица, — сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
Добавим, небольшие и умеренные осадки с утренними туманами и гололедицей также ожидаются 24 и 25 января. В ночь на пятницу обещают от −4 до +1, по северу и востоку до −8, в ночь на субботу — от 0 до +5, по северу и востоку до −5 градусов. Дневная температура воздуха будет варьироваться от −3 до +5, на юге региона будет до +8 градусов.