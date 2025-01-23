В Воронеже еще 8 иностранцев заключили военные контракты

Кроме того, восемь иностранцев заключили контракты на военную службу. Совместные рейды военного комиссариата и следственного отдела в Советском районе выявили 6 уклонистов от воинского учета среди 29 проверенных «новых» граждан РФ, которых доставили в военкоматы.