В Воронеже еще 8 иностранцев заключили военные контракты

В Воронежской области с 12 по 22 января 137 новых граждан России были поставлены на воинский учет, рассказали в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону.
Кроме того, восемь иностранцев заключили контракты на военную службу. Совместные рейды военного комиссариата и следственного отдела в Советском районе выявили 6 уклонистов от воинского учета среди 29 проверенных «новых» граждан РФ, которых доставили в военкоматы.
В случае, если «новый» гражданин ранее проходил срочную службу за рубежом, но попадает под призывной возраст в РФ, ему придется служить повторно, за исключением бывших граждан Таджикистана.
Мероприятия по воинскому учету и набору на контрактную службу продолжаются.