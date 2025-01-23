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В Воронеже еще 8 иностранцев заключили военные контракты

Подробности — в материале vrn.aif.ru.

В Воронежской области с 12 по 22 января 137 новых граждан России были поставлены на воинский учет, рассказали в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону.

Кроме того, восемь иностранцев заключили контракты на военную службу. Совместные рейды военного комиссариата и следственного отдела в Советском районе выявили 6 уклонистов от воинского учета среди 29 проверенных «новых» граждан РФ, которых доставили в военкоматы.

В случае, если «новый» гражданин ранее проходил срочную службу за рубежом, но попадает под призывной возраст в РФ, ему придется служить повторно, за исключением бывших граждан Таджикистана.

Мероприятия по воинскому учету и набору на контрактную службу продолжаются.