Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 23 января 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Комсомольский пр., 70 — с 09:00 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр., 61-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Барбарисовая 4; пер. Индивидуальный, 16-А, 62-А, 62-Ж; Топазовая, 16-А; пер. Кварцевый, 19-В, 21-В — с 08:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пос. Аэропорт, 23, 24, 25 — с 09:00 до 15:00.
Отключение газоснабжения:
— Мира, 6-А, 48-А; шоссе Металлургов, 39 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: 32-ой Годовщины Октября, 30−38; 33−49; Мартеновская, 23-Б-33, 35−49; Красноуфимская, 20-А-46; Пржевальского, 35, с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Станционная, 16-А (подъезды 1, 2); Доватора, 20-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Профинтерна, 79, 85, 86, 87, 89, 93; Каменогорская, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 56; Хрустальная, 14, 16; Пальмовая, 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16; Табачная, 1−11 — с 08:00 до 17:00;
— ч/с: Курская, 29−66; Рылеева, 55; Карагандинская, 4−16; пер. Ветренный, 1, 1-А, 2/1, 2/2, ⅔, 4, 5, 5-А, 7, 9; 1-я Томинская, 18- 28; 2-я Томинская, 25, 27 — с 08:00 до 17:00;
— ч/с: пос. Смолино: Береговая, 3−9; Западная, 6−10, 7−33-А; Чапаева, 27−45 — с 09:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ловина, 7 (подъезды 3−6) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Конструктора Духова, 27, 29 — с 08:30 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Мелькомбинат-2, участок 2 — с 08:00 до 18:00;
— пл. Мопра 2, 4, 6; 3-го Интернационала, 92, 92-А; Российская, 165, 171; Могильникова, 165; ч/с: Могильникова, 101, 103, 105 — с 08:30 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.