Стоимость проезда на пароме «Антей» из Калининграда до Петербурга выросла, провоза техники — снизилась

С 22 января изменилась стоимость проезда на пароме «Антей». Об этом «Клопс» сообщили в компании-перевозчике.
Для пассажиров поездка в шестиместной каюте подорожала с 6,8 тыс. почти до 7,6 тыс. рублей. Самый дорогой билет — с размещением в двухместной каюте с двумя кроватями — обойдётся в 13,4 тыс.
Цены на перевозку на «Антее» грузовой техники и легковых авто, наоборот, снижены. Окончательная стоимость зависит от параметров транспортного средства.
Купить билеты на паром можно через систему электронного бронирования на сайте агента.