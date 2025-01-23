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Стоимость проезда на пароме «Антей» из Калининграда до Петербурга выросла, провоза техники — снизилась

Самый дешёвый билет теперь обойдётся почти 7 600 рублей.

Источник: предоставлено перевозчиком

С 22 января изменилась стоимость проезда на пароме «Антей». Об этом «Клопс» сообщили в компании-перевозчике.

Для пассажиров поездка в шестиместной каюте подорожала с 6,8 тыс. почти до 7,6 тыс. рублей. Самый дорогой билет — с размещением в двухместной каюте с двумя кроватями — обойдётся в 13,4 тыс.

Цены на перевозку на «Антее» грузовой техники и легковых авто, наоборот, снижены. Окончательная стоимость зависит от параметров транспортного средства.

Купить билеты на паром можно через систему электронного бронирования на сайте агента.