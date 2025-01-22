В Минске в этом году заменят не менее 220 остановочных павильонов

«В этом году объемы работ по ремонту и обслуживанию дорожной сети будут не ниже, чем в 2024 году. Это касается полной замены асфальтобетонного покрытия как на отдельных улицах, так и отдельных участках. Мы продолжим герметизацию трещин, ремонт тротуаров с комплексным подходом для создания безбарьерной среды, а также замену остановочных навесов», — рассказал Руслан Ясюченя.