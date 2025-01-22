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В Минске в этом году заменят не менее 220 остановочных павильонов

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2025 году заменят не менее 220 остановочных павильонов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома Руслан Ясюченя, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«В этом году объемы работ по ремонту и обслуживанию дорожной сети будут не ниже, чем в 2024 году. Это касается полной замены асфальтобетонного покрытия как на отдельных улицах, так и отдельных участках. Мы продолжим герметизацию трещин, ремонт тротуаров с комплексным подходом для создания безбарьерной среды, а также замену остановочных навесов», — рассказал Руслан Ясюченя.

В 2024 году в столице заменили 204 остановочных навеса. В 2025 году планируется обновить не менее 220 павильонов. Кроме того, продолжатся работы по локальному ремонту проезжей части и тротуаров.

Окончательный перечень улиц, на которых будут выполнены работы по полной замене покрытия, сформируют по итогам весеннего осмотра и согласования с районными администрациями города. «Мы планомерно движемся к созданию комфортной и безопасной городской среды», — подчеркнул Руслан Ясюченя.