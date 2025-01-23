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Заброшенное кладбище восстановят в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 22 января, ФедералПресс. Проект восстановления старого кладбища в Калининграде получил президентский грант. В карточке проекта говорится, что с учетом софинансирования будет потрачено 6,7 млн рублей.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Проект сделает первый шаг превращения территории из “заброшки” в объект исторической памяти», — говорится в сообщении.

Работы на участке начнут в феврале 2025 года. Завершить восстановление намерены в 2026 году. В процесс вовлекут молодых людей. Они смогут своими руками внести вклад в это преобразование. Уточняется, что речь идет об участке на улице Камской. В настоящее время захоронение не имеет официального статуса городского кладбища.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, почему в Калининградской области переполнены кладбища.