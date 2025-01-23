Заброшенное кладбище восстановят в Калининграде

Работы на участке начнут в феврале 2025 года. Завершить восстановление намерены в 2026 году. В процесс вовлекут молодых людей. Они смогут своими руками внести вклад в это преобразование. Уточняется, что речь идет об участке на улице Камской. В настоящее время захоронение не имеет официального статуса городского кладбища.