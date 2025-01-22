В Ростовской области обнаружили 200 тысяч незаконных пачек табачных изделий

Согласно опубликованной информации, незаконные табачные изделия продавали в 55 павильонах на территории Ростовской области. Так, контрабанду выявили в Волгодонске, Цимлянске, станице Романовской, Константиновское, Морозовске, поселке Южном и в других близлежащих населенных пунктах. Незаконным оборотом табачной продукции занимались 14 человек. Когда об этом узнали правоохранители, то подозреваемых задержали, а всю продукция изъяли.