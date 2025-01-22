220 остановок заменят в Минске в 2025 году

В Минске в 2025 году заменят не менее 220 остановочных павильонов. Соответствующей информацией, как пишет БелТА, поделился руководитель управления «Центр» ГПО «Горремавтодор» Руслан Ясюченя.
По его словам, в 2025 году объемы и темпы работ по ремонту и обслуживанию будут не ниже, чем в 2024 году. Отмечается, что в предыдущем году в Минске заменили 204 остановочных навеса, при этом в 2025 году в планах на обновление — не менее 220 павильонов. Параллельно будут продолжены работы по локальному ремонту проезжей части и тротуаров.
Как подчеркнул Руслан Ясюченя, итоговый список улиц, на которых будут выполнены работы по полной замене покрытия, будут сформированы по итогам осмотра, который намечен на весенний период.
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