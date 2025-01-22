220 остановок заменят в Минске в 2025 году

По его словам, в 2025 году объемы и темпы работ по ремонту и обслуживанию будут не ниже, чем в 2024 году. Отмечается, что в предыдущем году в Минске заменили 204 остановочных навеса, при этом в 2025 году в планах на обновление — не менее 220 павильонов. Параллельно будут продолжены работы по локальному ремонту проезжей части и тротуаров.