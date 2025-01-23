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В Петербург не пустили 25 тонн индийского перца с мухой-горбаткой

В Петербурге таможенники остановили крупную партию индийского перца. В специях обнаружили вредителей.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, партию сушеного перца доставили в морской порт Северной столицы из Индии. На дне контейнера со специями инспектор нашёл живых насекомых.

В итоге для ввоза в страну не допустили всю партию — 25 тонн импортного сушеного перца. Специи отправили на экспертизу. Лабораторные исследования показали, что продукция заражена многоядной мухой-горбаткой.

«Это крайне опасный карантинный вредный организм, включенный в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, отсутствующих на территории Российской Федерации. Вредитель способен очень быстро распространиться, передвигаясь вместе с транспортом, людьми или животными. Взрослые насекомые являются переносчиками холеры», — рассказали в ведомстве.