В Петербург не пустили 25 тонн индийского перца с мухой-горбаткой

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, партию сушеного перца доставили в морской порт Северной столицы из Индии. На дне контейнера со специями инспектор нашёл живых насекомых.
В итоге для ввоза в страну не допустили всю партию — 25 тонн импортного сушеного перца. Специи отправили на экспертизу. Лабораторные исследования показали, что продукция заражена многоядной мухой-горбаткой.
«Это крайне опасный карантинный вредный организм, включенный в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, отсутствующих на территории Российской Федерации. Вредитель способен очень быстро распространиться, передвигаясь вместе с транспортом, людьми или животными. Взрослые насекомые являются переносчиками холеры», — рассказали в ведомстве.