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Омичка пожаловалась Бастрыкину на долгое ожидание расселения из аварийного дома

Следственным комитетом России начата процессуальная проверка по обращению омички.
Источник: Комсомольская правда

Следственным комитетом России инициирована проверка по обращению жительницы Омска. Женщина пожаловалась, что их не расселяют из аварийного дома 1962 года постройки. Вместо качественного жилья предлагают переехать в маневренный фонд общежития. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

Согласно обращению, здание признано аварийным еще в 2020 году, а его износ превышает 86%. В квартирах распространилась плесень. Со слов женщины, жильцам предложили переселиться в непригодное для проживания общежитие без отопления и коммуникаций. Коммунальные услуги в нем отключены из-за долгов. Также омичка пожаловалась, что проведенной экспертизой была занижена выкупная стоимость квартиры.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с аварийным домом, а также поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Омской области Виталию Батищеву доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Ранее мы писали, что многодетная омичка также пожаловалась главе СК России на новостройку, в которой пошли трещины.