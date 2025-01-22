Омичка пожаловалась Бастрыкину на долгое ожидание расселения из аварийного дома

Согласно обращению, здание признано аварийным еще в 2020 году, а его износ превышает 86%. В квартирах распространилась плесень. Со слов женщины, жильцам предложили переселиться в непригодное для проживания общежитие без отопления и коммуникаций. Коммунальные услуги в нем отключены из-за долгов. Также омичка пожаловалась, что проведенной экспертизой была занижена выкупная стоимость квартиры.