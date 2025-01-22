Омичка пожаловалась Бастрыкину на долгое ожидание расселения из аварийного дома

Следственным комитетом России инициирована проверка по обращению жительницы Омска. Женщина пожаловалась, что их не расселяют из аварийного дома 1962 года постройки. Вместо качественного жилья предлагают переехать в маневренный фонд общежития. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.
Согласно обращению, здание признано аварийным еще в 2020 году, а его износ превышает 86%. В квартирах распространилась плесень. Со слов женщины, жильцам предложили переселиться в непригодное для проживания общежитие без отопления и коммуникаций. Коммунальные услуги в нем отключены из-за долгов. Также омичка пожаловалась, что проведенной экспертизой была занижена выкупная стоимость квартиры.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с аварийным домом, а также поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Омской области Виталию Батищеву доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Ранее мы писали, что многодетная омичка также пожаловалась главе СК России на новостройку, в которой пошли трещины.