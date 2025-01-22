В Дагестане из-за отсутствия инструкторов в бассейне погибла 10-летняя девочка

По данным издания, школьница пришла в бассейн. Изначально ее не должны были впускать в воду, так как рядом не было спасателя. Однако ребенка все же запустили в бассейн. Отметим, что девочка пришла вместе с семьей. Все было нормально, семья отдыхала и плескалась в воде. В это время 10-летняя школьница решила самостоятельно зайти в воду, но плавать не умела. Из-за отсутствия спасателей малышка барахталась и захлебывалась в воде несколько минут. Мать смотрела за другими двумя детьми, когда увидела дочь, то сразу же поспешила на помощь. Казалось бы, все хорошо. Однако, когда семья возвращалась домой, то ребенок начал жаловаться на плохое самочувствие.