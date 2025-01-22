В Дагестане из-за отсутствия инструкторов в бассейне погибла 10-летняя девочка

В Дагестане из-за отсутствия инструкторов утонула 10-летняя девочка. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ.
По данным издания, школьница пришла в бассейн. Изначально ее не должны были впускать в воду, так как рядом не было спасателя. Однако ребенка все же запустили в бассейн. Отметим, что девочка пришла вместе с семьей. Все было нормально, семья отдыхала и плескалась в воде. В это время 10-летняя школьница решила самостоятельно зайти в воду, но плавать не умела. Из-за отсутствия спасателей малышка барахталась и захлебывалась в воде несколько минут. Мать смотрела за другими двумя детьми, когда увидела дочь, то сразу же поспешила на помощь. Казалось бы, все хорошо. Однако, когда семья возвращалась домой, то ребенок начал жаловаться на плохое самочувствие.
— Больше трех часов врачи боролись за жизнь ребенка, но Мадину спасти не удалось. После реанимации девочка впала в кому из-за гипоксии от пресной воды в легких. У нее началось кислородное голодание, из-за которого развился отек мозга. Позже врачи констатировали смерть, причиной которой стало утопление, — рассказали в издании.