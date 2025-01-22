Микрофлора способна менять работу генов в клетках костного мозга

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Европейские молекулярные биологи обнаружили, что бактерии микрофлоры кишечника при определенных обстоятельствах могут проникать внутрь костного мозга и менять работу генов в его клетках так, что иммунитет начинает активнее реагировать на инфекции и чаще вызывать воспаления. Об этом сообщила пресс-служба испанского Национального центра исследований сердца и сосудов имени Карлоса III (CNIC).
«Данный механизм повышает защиту организма от инфекций, однако он также может способствовать развитию ряда заболеваний, связанных с воспалительными процессами. В их число входит атеросклероз и другие болезни сосудов, а также различные нейродегенеративные заболевания, скорость развития которых часто вырастает, если бактерии слишком легко проникают в организм через стенки кишечника», — пояснил профессор CNIC Давид Санчо, чьи слова приводит пресс-служба центра.
Ученые пришли к такому выводу при изучении того, как периодическое проникновение клеток микрофлоры кишечника в другие части организма мышей влияет на работу их врожденного иммунитета. Интерес ученых к этим взаимодействиям микробов и иммунных клеток связан с тем, что за последние годы биологи открыли множество примеров того, что нарушение целостности стенок кишечника способствует развитию большого числа болезней.
Руководствуясь этой идеей, исследователи очистили организм большого числа лабораторных мышей от микробов, вызвали у них язвенный колит при помощи вещества DSS и проследили, как повторное появление бактерий в их пищеварительной системе повлияло на работу иммунитета. Также исследователи проследили, как и куда проникали микробы из поврежденного кишечника грызунов.
Они обнаружили, что многие бактерии попадали из кишечника в костный мозг грызунов, где активно взаимодействовали с растущими «заготовками» иммунных клеток и особым образом активировали их, воздействуя на рецептор Mincle. Его включение приводит к переменам в структуре упаковки ДНК этих клеток, а также к существенным сдвигам в уровне активности нескольких сотен генов.
Эти перемены, как показали наблюдения за состоянием здоровья грызунов, повышали их стойкость к инфекциям, однако при этом они значительно повышали вероятность развития хронических воспалений, в том числе колита. Этого не наблюдалось, если в иммунных клетках мышей отсутствовали молекулы Mincle, что говорит о важной роли микрофлоры кишечника в «настройке» уровня активности иммунитета и в развитии хронических воспалений, подытожили ученые.
О микрофлоре.
Организм млекопитающих содержит в себе примерно в десять раз меньше клеток, чем в нем присутствует бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры. Долгое время исследователи считали, что ее состав влияет в основном только на метаболизм, однако наблюдения последних лет указали, что особенности в составе микрофлоры влияют на вероятность развития рака, других болезней, а также на поведение людей и животных.