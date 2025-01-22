Микрофлора способна менять работу генов в клетках костного мозга

Организм млекопитающих содержит в себе примерно в десять раз меньше клеток, чем в нем присутствует бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры. Долгое время исследователи считали, что ее состав влияет в основном только на метаболизм, однако наблюдения последних лет указали, что особенности в составе микрофлоры влияют на вероятность развития рака, других болезней, а также на поведение людей и животных.