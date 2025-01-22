Недавно открытые «континенты» существуют в мантии Земли более 500 млн лет

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Исследователи из Европы и США открыли свидетельства того, что недавно открытые гигантские сейсмические аномалии размером с континент существуют в мантии Земли на протяжении как минимум последних 500 млн лет, что сопоставимо со временем существования многоклеточной жизни на нашей планете. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского Утрехтского университета.
«До настоящего времени мы не знали, когда и как появились эти аномалии, являются ли они каким-то временным явлением или некими объектами, которые существуют в недрах Земли на протяжении миллионов или даже миллиардов лет. Эти подземные структуры окружены своеобразными “кладбищами” древних тектонических плит, которые погрузились на глубину почти в три тысячи километров в далеком прошлом», — пояснила профессор Утрехтского университета Арвен Деусс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как напомнили ученые, недра Земли состоят из нескольких слоев — твердой земной коры, полужидкой мантии и расплавленного металлического ядра. Кора разделена на несколько огромных фрагментов — тектонических плит, которые медленно «плавают» по поверхности мантии и сталкиваются друг с другом, погружаясь в глубинные слои Земли. Эти процессы приводят к рождению и исчезновению континентов, горных гряд и других крупных неровностей рельефа.
Долгое время ученые считали, что мантия является почти однородной по своей структуре, однако в 2016 году сейсмологи обнаружили свидетельства существования в нижней ее части двух гигантских структур, так называемых LLSVP-зон, сопоставимых по размерам с континентами. Природа, причины существования и история появления этих аномалий, расположенных под Африкой и Тихим океаном, вызывают огромный интерес у научного сообщества.
Исследователи сделали большой шаг к получению подобных сведений при изучении физических свойств сейсмических волн, проходящих через LLSVP-зоны на пути к сейсмографам, установленным на поверхности Земли. Характер этих перемен, в том числе количество потерянной волнами энергии, позволяет понять, являются ли эти структуры реально существующими материальными объектами или же областями, где температура пород по каким-то неизвестным причинам недавно стала чуть выше, чем в соседних регионах мантии.
Проведенные учеными расчеты показали, что LLSVP-зоны вполне реальны — они состоят из очень крупных «зерен» пород, которые необычно хорошо пропускают через себя сейсмические колебания. По словам исследователей, на образование таких структур в нижних слоях мантии ушло как минимум 500 млн лет. Это делает их «ровесниками» многоклеточной жизни и говорит о наличии очень долгоживущих неоднородностей в структуре мантии, чье существование следует учитывать при изучении истории геологической эволюции Земли.