Недавно открытые «континенты» существуют в мантии Земли более 500 млн лет

«До настоящего времени мы не знали, когда и как появились эти аномалии, являются ли они каким-то временным явлением или некими объектами, которые существуют в недрах Земли на протяжении миллионов или даже миллиардов лет. Эти подземные структуры окружены своеобразными “кладбищами” древних тектонических плит, которые погрузились на глубину почти в три тысячи километров в далеком прошлом», — пояснила профессор Утрехтского университета Арвен Деусс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.