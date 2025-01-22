В Севастополе мужчина покалечил собаку из-за громкого лая

В Севастополе мужчина за громкий лай покалечил соседскую собаку. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
По данным источника, в собаку местной жительницы выстрелил неизвестный мужчина. Причиной такого поступка стал лай пса, который якобы мешал спать соседу. Из-за чего, мужчина решился на отчаянный поступок. Мужчина бросил в собаку петарду, а затем пригрозил, что и отравить животное сможет.
Напуганная женщина сразу же отвезла пушистого друга в ветклинику, а затем написала заявление в полицию. Сейчас пес проходит лечение.