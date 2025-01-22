В Севастополе мужчина покалечил собаку из-за громкого лая

По данным источника, в собаку местной жительницы выстрелил неизвестный мужчина. Причиной такого поступка стал лай пса, который якобы мешал спать соседу. Из-за чего, мужчина решился на отчаянный поступок. Мужчина бросил в собаку петарду, а затем пригрозил, что и отравить животное сможет.